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Официальная хроника
6 декабря 2021  21:44

Президент РФ продлил заморозку индексации военных пенсий

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Президент Владимир Путин продлил заморозку размера денежного довольствия, который учитывается при исчислении пенсий военных. Соответствующий закон был размещен на портале правовой информации.

До начала 2023 года будет приостановлено действие нормы закона, согласно которой денежное довольствие учитывается при исчислении пенсии с 1 января 2012-го в размере 54%, а с 2013-го каждый год растет на 2%, пока не достигнет 100-процентного его размера. 

С начала 2022 года размер денежного довольствия увеличится с 73,68% до 74%.

#Владимир Путин
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