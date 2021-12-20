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Ру Тат
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Официальная хроника
20 декабря 2021  15:06

Президент РФ примет участие в заседании коллегии Минобороны

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В расширенном заседании коллегии Министерства обороны РФ, которое пройдет завтра, 21 декабря, примет участие Президент России Владимир Путин. Об этом журналистам сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

Кроме того, в этот же день глава государства проведет оперативное совещание с членами Совета безопасности, отметил представитель Кремля.

В целом, по словам Пескова, у Президента будет «достаточно напряженная рабочая неделя». 

Самым знаковым мероприятием текущей недели для большинства СМИ станет итоговая большая пресс-конференция Путина. Она пройдет в четверг, 23 декабря, в очном формате. Из-за ковидных ограничений установлен лимит в 500 представителей средств массовой информации, о чем сообщало ИА «Татар-информ».

#Владимир Путин #Минобороны
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