Президент РФ примет участие в XIII саммите БРИКС

Президент России Владимир Путин 9 сентября примет участие в XIII саммите БРИКС. Об этом сообщает сайт Кремля.

Мероприятие пройдет в режиме видеоконференции. Председательствовать на саммите будет Индия.

Как говорится в сообщении пресс-службы Президента РФ, лидеры Бразилии, России, Индии, Китая и ЮАР «рассмотрят состояние и перспективы стратегического партнерства в рамках объединения, в том числе совместные шаги по борьбе с распространением коронавирусной инфекции».

Протокол также предусматривает обсуждение актуальных вопросов международной и региональной повестки дня.