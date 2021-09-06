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Ру Тат
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6 сентября 2021  15:19

Президент РФ примет участие в XIII саммите БРИКС

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Президент России Владимир Путин 9 сентября примет участие в XIII саммите БРИКС. Об этом сообщает сайт Кремля.

Мероприятие пройдет в режиме видеоконференции. Председательствовать на саммите будет Индия.

Как говорится в сообщении пресс-службы Президента РФ, лидеры Бразилии, России, Индии, Китая и ЮАР «рассмотрят состояние и перспективы стратегического партнерства в рамках объединения, в том числе совместные шаги по борьбе с распространением коронавирусной инфекции». 

Протокол также предусматривает обсуждение актуальных вопросов международной и региональной повестки дня.

#владимир путин #саммит #брикс
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