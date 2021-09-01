Президент РФ предостерег школьников от информационного мусора

Не доверять информационному мусору рекомендовал школьникам Президент России Владимир Путин. Об этом он заявил сегодня на площадке Всероссийского детского центра «Океан» на встрече с учащимися школ, гимназий и лицеев — победителями различных олимпиад и конкурсов, сообщает сайт Московского Кремля.

Президент отметил, что в условиях современного мира, когда информация представлена в различных источниках, в том числе в интернете и рунете, очень важно определить качество и достоверность представленных материалов.

«Очень много информационного мусора, который очень часто подается как истина в последней инстанции, а верить нельзя, потому что это не мнение настоящих, истинных специалистов, а часто людей, которые выдают себя за таковых», — сказал Президент.

Поэтому, по словам Путина, в настоящее время возрождается общество «Знание», цель которого — помочь людям вообще и молодым людям в том числе найти себя. Работа общества связана с тем, что оно обращается к мнению настоящих профессионалов, которым можно доверять, резюмировал Путин.