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Президент РФ предложил разработать межгосударственную программу в сфере физкультуры
Практика проведения спортивных игр БРИКС хорошо себя зарекомендовала и в очередной раз показала, что в России есть вся необходимая инфраструктура для занятий спортом и соответствующие кадры. Об этом сообщил Президент России Владимир Путин в рамках расширенного заседания саммита БРИКС.
«Эти игры наглядно показали, что в России имеется современная инфраструктурная база, кадровый потенциал для проведения крупных спортивных мероприятий мирового уровня», - отметил он.
Путин также напомнил, что в нынешнем году пятые спортивные игры БРИКС прошли в Казани по 27 видам спорта. Они были организованы в открытом формате, а участие в соревнованиях приняли более 80 стран мира.
«В целях дальнейшего развития игр БРИКС, предлагаю разработать специальную межгосударственную программу и учредить орган, который занимался бы реализацией проектов в сфере физической культуры и спорта», - заключил Владимир Путин.
Саммит глав государств стран БРИКС проходит в Казани с 22 по 24 октября. БРИКС - межгосударственное объединение, созданное в 2006 году. Помимо России, Бразилии, Индии, КНР и ЮАР, с января этого года в него также входят Египет, Эфиопия, Иран, ОАЭ и Саудовская Аравия.
Накануне в столицу РТ для участия в том же мероприятии прибыли представители Кубы, Боливии, Никарагуа, Монголии и других государств.
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