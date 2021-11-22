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Культура
22 ноября 2021  12:52

Президент РФ поздравил Николая Добронравова с днем рождения

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Президент России Владимир Путин поздравил известного советского и российского поэта, лауреата Государственной премии СССР Николая Добронравова с днем рождения. Поздравительный адрес опубликован на сайте московского Кремля. Сегодня поэту-песеннику исполнилось 93 года.

Путин отметил, что Добронравов, посвятивший всю свою жизнь поэтическому творчеству, завоевал «высочайшее признание и поистине всенародную любовь». 

«Песни, созданные Вами в блистательном союзе с Александрой Николаевной Пахмутовой, другими замечательными композиторами, по праву считаются подлинным достоянием отечественной культуры», — написал Президент.

Глава государства пожелал поэту бодрости духа, здоровья и неиссякаемого вдохновения.

Николай Николаевич Добронравов родился 22 ноября 1928 года в Ленинграде. Советский и российский поэт-песенник. Муж и соавтор композитора Александры Пахмутовой. Наибольшей известности этот дуэт добился в 1970-е годы.

#поздравление #владимир путин #николай добронравов
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