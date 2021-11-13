Президент РФ поздравил финалистов и победителей «Большой перемены»

Президент Российской Федерации Владимир Путин записал видеообращение для финалистов и победителей конкурса «Большая перемена». Оно опубликовано на портале Kremlin.ru.

«Рад приветствовать вас в "Артеке". Вот уже второй год подряд он тепло и радушно принимает финалистов Всероссийского конкурса "Большая перемена"», — отметил Путин.

Он поздравил победителей и отметил, что тем, кто не дотянул до победы совсем чуть-чуть, интереснее будет за нее бороться в следующем году.

Президент РФ также отметил, что сам конкурс развивается и, в том числе, благодаря инициативам участников. В подтверждение он привел волонтерскую акцию «Добрая суббота».

«У вас сейчас есть все возможности для того, чтобы добиться успехов в профессии, которую вы выберете, в полной мере раскрыть, реализовать свои способности. И это очень важно, ведь достижения сегодняшних школьников, молодых людей определяют будущее нашей страны», — подчеркнул Владимир Путин.