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Президент РФ поздравил финалистов чемпионата творческих компетенций ArtMasters
Президент России Владимир Путин поздравил финалистов Национального открытого чемпионата творческих компетенций АртМастерс 2023.
По словам руководителя страны, участие в чемпионате открыло для многих представителей творческой молодежи двери в ведущие театры и киностудии России, помогло раскрыть и реализовать их креативный потенциал.
Кроме того, Путин подчеркнул тот факт, что АртМастерс 2023 собрал участников из более чем 40 стран. «Это убедительно доказывает высокий авторитет отечественной культуры и образования, искреннее стремление молодежи к укреплению деловых и личных контактов, готовность к сотрудничеству и общению», — резюмировал Президент РФ.
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