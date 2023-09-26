Президент РФ поздравил финалистов чемпионата творческих компетенций ArtMasters

Президент России Владимир Путин поздравил финалистов Национального открытого чемпионата творческих компетенций АртМастерс 2023.

По словам руководителя страны, участие в чемпионате открыло для многих представителей творческой молодежи двери в ведущие театры и киностудии России, помогло раскрыть и реализовать их креативный потенциал.

Кроме того, Путин подчеркнул тот факт, что АртМастерс 2023 собрал участников из более чем 40 стран. «Это убедительно доказывает высокий авторитет отечественной культуры и образования, искреннее стремление молодежи к укреплению деловых и личных контактов, готовность к сотрудничеству и общению», — резюмировал Президент РФ.