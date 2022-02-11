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Наука и образование
11 февраля 2022  13:14

Президент РФ поручил рассмотреть вопрос оцифровки архивов

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Вопрос оцифровки документов архивного фонда Российской Федерации и других архивных документов поручил рассмотреть до 31 июля 2022 года Президент России Владимир Путин. Этот пункт значится в перечне поручений по итогам совместного заседания Госсовета и Совета по науке и образованию. Документ опубликован сегодня на сайте kremlin.ru.

Поручение дано Минцифры РФ, Росархиву и Российской академии наук.

В число документов, подлежащих оцифровке, включены «размещенные в государственных архивах субъектов РФ и муниципальных архивах».

#Владимир Путин #архив #оцифровка
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