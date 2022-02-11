Президент РФ поручил рассмотреть вопрос оцифровки архивов

Вопрос оцифровки документов архивного фонда Российской Федерации и других архивных документов поручил рассмотреть до 31 июля 2022 года Президент России Владимир Путин. Этот пункт значится в перечне поручений по итогам совместного заседания Госсовета и Совета по науке и образованию. Документ опубликован сегодня на сайте kremlin.ru.

Поручение дано Минцифры РФ, Росархиву и Российской академии наук.

В число документов, подлежащих оцифровке, включены «размещенные в государственных архивах субъектов РФ и муниципальных архивах».