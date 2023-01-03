Президент РФ поручил организовать поддержку членов семей участников спецоперации

Администрации Президента РФ совместно с Минобороны, Минтрудом, Минздравом, Минкультуры, Минпросвещения, Минобрнауки и руководителями регионов страны поручено содействовать в организации поддержки членов семей участников специальной военной операции на Украине. Соответствующее поручение Президента России Владимира Путина содержится в перечне, опубликованном на сайте Кремля.

Администрация главы государства, федеральные министерства и руководители субъектов Федерации теперь должны помогать автономной некоммерческой организации «Комитет семей воинов Отечества» и общероссийскому общественному движению «Народный фронт „За Россию“» в работе по поддержке «членов семей лиц, участвующих в специальной военной операции».

Кроме того, речь идет и о «поддержке лиц, участвовавших в специальной военной операции, членов семей лиц, погибших (умерших) в связи с выполнением задач в ходе специальной военной операции».

Ответственные должны будут отчитываться перед главой государства ежеквартально начиная с 10 января наступившего 2023 года.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что Владимир Путин поручил Минобороны доложить об обеспечении участников спецоперации оружием и экипировкой.