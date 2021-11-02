Президент РФ поприветствовал участников итогового форума активных граждан «Сообщество»

Президент России Владимир Путин поприветствовал участников итогового форума активных граждан «Сообщество», который в преддверии Дня народного единства традиционно проводит Общественная палата РФ. Обращение опубликовано на сайте Кремля.

Владимир Путин отметил, что на площадке «Сообщества» представители некоммерческих, добровольческих организаций, СМИ, экспертных кругов из разных регионов России неизменно получают отличную возможность обсудить ключевые проблемы в жизни страны, обменяться накопленным опытом.

«Отмечу, что и в нынешнем году, несмотря на неблагоприятную эпидемиологическую обстановку, форум состоялся, собрал большую аудиторию. Сегодня вам вновь предстоит рассмотреть широкий круг общественно значимых задач, выработать единые подходы к их решению. И конечно, в центре повестки нынешнего форума — вопросы развития волонтерского движения, важности объединения усилий общественных организаций, направленных на поддержку медицинских работников и граждан, которые оказались в сложной ситуации, столкнувшись с последствиями опасной пандемии», — сказал глава государства.