Президент РФ подписал закон о выделении бюджетных средств на обновление трамвайных путей
Президент России Владимир Путин подписал закон, по которому бюджетные средства могут направляться на обновление и развитие городского рельсового транспорта. Данный документ появился сегодня на официальном портале правовой информации.
Так, средства из дорожного фонда региона либо муниципального фонда могут направляться на реконструкцию, капремонт и ремонт трамвайных путей, которые находятся на одном уровне с проезжей частью. Это возможно в случае строительства либо обновления автодорог общего пользования регионального и межмуниципального значения. Однако законом не предусмотрено проведение работ на контактной сети и тяговых подстанциях.
Помимо этого, финансирование из регионального фонда может идти на предоставление местным бюджетам межбюджетных трансфертов в форме субсидий на цели, отмеченных в Бюджетном кодексе РФ.
Планируется, что данный закон поможет достижению целей, поставленных в рамках национальных проектов «Безопасные качественные дороги», «Экология» и «Жилье и городская среда».