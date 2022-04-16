Президент РФ подписал закон о выделении бюджетных средств на обновление трамвайных путей

Президент России Владимир Путин подписал закон, по которому бюджетные средства могут направляться на обновление и развитие городского рельсового транспорта. Данный документ появился сегодня на официальном портале правовой информации.

Так, средства из дорожного фонда региона либо муниципального фонда могут направляться на реконструкцию, капремонт и ремонт трамвайных путей, которые находятся на одном уровне с проезжей частью. Это возможно в случае строительства либо обновления автодорог общего пользования регионального и межмуниципального значения. Однако законом не предусмотрено проведение работ на контактной сети и тяговых подстанциях.

Помимо этого, финансирование из регионального фонда может идти на предоставление местным бюджетам межбюджетных трансфертов в форме субсидий на цели, отмеченных в Бюджетном кодексе РФ.

Планируется, что данный закон поможет достижению целей, поставленных в рамках национальных проектов «Безопасные качественные дороги», «Экология» и «Жилье и городская среда».