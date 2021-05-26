Президент РФ подписал закон о расторжении налогового соглашения с Нидерландами

Соглашение между правительствами России и Нидерландов об избежании двойного налогообложения денонсировано. Соответствующий закон подписал Президент России Владимир Путин. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

«Денонсировать Соглашение между Правительством Российской Федерации и Правительством Королевства Нидерландов об избежании двойного налогообложения и предотвращения уклонения от налогообложения в отношении налогов на доходы и имущество, подписанное в городе Москве 16 декабря 1996 года», — говорится в документе.

Как отмечает РИА Новости, в случае, если Россия направит уведомление о денонсации соглашения до 30 июня, то его действие прекратится с 1 января 2022 года.

Издание добавляет, что в марте прошлого года по поручению Президента России дивиденды и проценты, переводимые на счета за рубежом, были обложены налогом в 15%. Такие изменения потребовали корректировки соглашений об избежании двойного налогообложения с другими государствами. Всего их четыре: Кипр, Мальта, Люксембург и Нидерланды.

