Президент РФ подписал указ о праздновании 150-летия этнографа Владимира Арсеньева

Президент России Владимир Путин подписал указ о праздновании в 2022 году 150-летия со дня рождения русского этнографа, географа, исследователя и писателя Владимира Арсеньева. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Правительству РФ поручено в течение месяца образовать оргкомитет по подготовке и проведению празднования юбилея, разработать и утвердить основной план мероприятий, приуроченных к этому событию. Органам государственной власти, местного самоуправления рекомендовано принять участие в мероприятиях.

Владимир Клавдиевич Арсеньев родился 10 сентября 1872 года в Санкт-Петербурге в семье железнодорожного служащего. Более 30 лет Арсеньев посвятил исследованию Дальнего Востока. С 1900-го по 1930 год он провел 18 исследовательских экспедиций в малоизученные на тот период районы Приморья, Приамурья, Камчатки и Охотского побережья.

В 1906 году проводником экспедиций был коренной житель Уссурийского края, охотник Дерсу Узала, который стал действующим лицом в повестях Арсеньева.