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Происшествия
4 марта 2022  10:45
Павел Климчак

Президент РФ подписал указ о назначении новых судей в Татарстане

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На официальном портале правовой информации опубликован новый указ Президента России о назначении новых судей. Согласно документу, судьями Верховного суда Татарстана назначены Илзида Каримова и Вадим Шарифуллин.

Кроме того, новым зампредседателя Бугульминского городского суда станет Ольга Иванова, Зеленодольского суда – Елена Германова, Нижнекамского суда – Венера Романова, Ново-Савиновского районного суда Казани – Олег Семенов, а председателем Ютазинского районного суда назначили Чулпан Зайнуллину.

Изменения коснулись и некоторых районных судов столицы республики: новым судьей Советского суда Казани станет Ренат Сафин, а Вахитовского суда Казани – Елена Фахрутдинова. В Зеленодольском городском суде также появится новый судья – Дарья Дроздова.

#Судьи #президент России #указ
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