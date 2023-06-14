Президент РФ подписал указ о назначении новых федеральных судей в Татарстане

На официальном портале правовой информации опубликован указ Президента России о назначении судей федеральных судов.

Согласно документу, судьей Бугульминского городского суда Республики Татарстан назначена Татьяна Барабошкина. Судьей Нижнекамского городского суда Республики Татарстан станет Гульназ Мубаракшина, а судьей Московского районного суда Казани – Алла Бейзер.

Также назначены судьи Арбитражного суда РТ. На сайте суда поздравили судей Артура Миронова и Диану Силантьеву с назначением на должность.

Кроме того, накануне в Верховном Суде РТ состоялось очередное заседание Экзаменационной комиссии по приему квалификационного экзамена на должность судьи. К сдаче экзамена было допущено 7 кандидатов на должность судьи, 3 из них сдали экзамен. Информация об этом появилась на официальном сайте Управления судебного департамента по РТ.