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2 сентября 2021  12:35

Президент РФ планирует принять участие в праздновании 800-летия Александра Невского

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В торжествах по случаю 800-летия князя Александра Невского, основные из которых пройдут 12 сентября в Санкт-Петербурге, планирует принять участие Президент России Владимир Путин. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря главы государства Дмитрия Пескова.

«У Президента есть планы в связи с этой датой, мы своевременно вас проинформируем», — сказал представитель Кремля. 

В этом году в России отмечается 800-летие со дня рождения святого благоверного князя Александра Невского. Указ о праздновании в 2014 году подписал Президент РФ, о чем сообщало ИА «Татар-информ». Согласно указу празднование будет проводиться в целях сохранения военно-исторического и культурного наследия, укрепления единства российского народа.

#владимир путин #александр невский
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