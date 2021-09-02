Президент РФ планирует принять участие в праздновании 800-летия Александра Невского

В торжествах по случаю 800-летия князя Александра Невского, основные из которых пройдут 12 сентября в Санкт-Петербурге, планирует принять участие Президент России Владимир Путин. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря главы государства Дмитрия Пескова.

«У Президента есть планы в связи с этой датой, мы своевременно вас проинформируем», — сказал представитель Кремля.

В этом году в России отмечается 800-летие со дня рождения святого благоверного князя Александра Невского. Указ о праздновании в 2014 году подписал Президент РФ, о чем сообщало ИА «Татар-информ». Согласно указу празднование будет проводиться в целях сохранения военно-исторического и культурного наследия, укрепления единства российского народа.