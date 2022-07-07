Президент РФ: Нас хотят выиграть на поле боя – пусть попробуют

Западные страны во главе США ведут себя агрессивно по отношению к России на протяжении десятилетий, заявил Президент РФ Владимир Путин. Именно «коллективный Запад», а не Россия несет ответственность за боевые действия на Украине, уверен российский лидер.

«Мы уже много слышали, что Запад хочет воевать с нами до последнего украинца. Это трагедия для украинского народа, но похоже, все к этому и идет. Но все должны знать, что мы-то, по большому счету, всерьез пока еще ничего не начинали», – сказал он на встрече с лидерами фракций Госдумы.

Путин также подчеркнул, что Россия готова к переговорам с Украиной, и призвал не затягивать с их проведением, так как «чем дальше, тем сложнее будет» Киеву договориться с Москвой.