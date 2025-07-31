Президент РФ наградил татарстанцев за вклад в науку и промышленность

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Президент России Владимир Путин подписал указ о присвоении государственных наград и почетных званий ряду представителей Татарстана. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Звания «Заслуженный химик Российской Федерации» удостоен директор нефтегазохимического комплекса ПАО «Татнефть» Азат Бикмурзин. Высокая оценка его работы отражает значительный вклад в развитие химической отрасли и промышленного сектора региона.

Почетное звание «Заслуженный деятель науки Российской Федерации» получил доктор физико-математических наук, проректор по научной деятельности Казанского федерального университета Дмитрий Таюрский. Его научная и организационная деятельность способствует развитию фундаментальных исследований в Татарстане и России в целом.

Медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени награждены начальник отдела Центра промышленной и экологической безопасности ПАО «Татнефть» Руслан Ахметов и заместитель генерального директора — финансовый директор ПАО «КАМАЗ» Андрей Максимов.

Ордена «За доблестный труд» удостоены Василий Серебрянников, бурильщик капремонта скважин ООО «КРС-Сервис», и Локман Хаматов, начальник цеха буровых работ ООО «Татбурнефть».

Звание «Заслуженный работник нефтяной и газовой промышленности Российской Федерации» присвоено:

Леониду Алаеву, мастеру НГДУ «Альметьевнефть» ПАО «Татнефть-Добыча»,

Игорю Бабичу, начальнику отдела подземного ремонта скважин ПАО «Татнефть»,

Валерию Потехину, начальнику Прикамского ЦПРС ПАО «Татнефть».

Директор Мамадышского филиала ООО «Азбука сыра» Максут Ахметшин удостоен звания «Заслуженный работник пищевой индустрии Российской Федерации».