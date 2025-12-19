Президент РФ: Над вопросами граждан с прямой линии будут работать еще год

Над вопросами, поступившими на прямую линию с Президентом России Владимиром Путиным, еще год будут работать члены Народного фронта. Так на вопрос 13-летнего журналиста «Детской редакции» о способах сбора информации ответил глава страны.

«Самый лучший и достоверный срез информации дают подобные мероприятия. 2,5 млн [человек] обратились на прямую линию. Конечно, невозможно в рамках нашей с вами совместной работы это всё сейчас обработать и ответить на них. Но эти 2,5 млн обращений связаны с насущными проблемами людей. Это еще будет обрабатываться с помощью искусственного интеллекта, и в итоге над ними целый год будут работать мои верные помощники из Народного фронта», – заявил Путин.

Российский лидер назвал прямую линию «мощным срезом» проблем, которые волнуют людей. Кроме того, информацию, полученную в рамках мероприятия, направляют в правоохранительные органы или специальные службы.

«Я стараюсь использовать ее не в обобщенном виде, а в подлинниках. Встречи с людьми, с ребятами с фронта, рабочие поездки по стране – прямое общение с людьми очень важно. Живинка возникает, начинаешь чувствовать настроение людей и их запросы», – сказал Президент.

Кроме того, по его словам, хорошим источником информации являются социологические опросы:

«Я понимаю, усредненные цифры иногда раздражают людей. <...> Но тем не менее они важны, чтобы понимать, что в целом происходит в стране», – подчеркнул глава государства.