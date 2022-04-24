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Официальная хроника
24 апреля 2022  15:45

Президент РФ лично встретится с Советом законодателей в Петербурге

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Президент России Владимир Путин очно примет участие в заседании Совета законодателей, которое состоится 27 апреля в Санкт-Петербурге.

Кроме того, на этой же неделе у главы государства запланировано участие в режиме видеоконференции в заседании коллегии Генеральной прокуратуры России и совещание по экономическим вопросам, сообщает РИА Новости.

Также Владимир Путин намерен встретиться с российскими спортсменами (участниками олимпийского и паралимпийского движения).

#Владимир Путин
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