Президент РФ лично встретится с Советом законодателей в Петербурге

Президент России Владимир Путин очно примет участие в заседании Совета законодателей, которое состоится 27 апреля в Санкт-Петербурге.

Кроме того, на этой же неделе у главы государства запланировано участие в режиме видеоконференции в заседании коллегии Генеральной прокуратуры России и совещание по экономическим вопросам, сообщает РИА Новости.

Также Владимир Путин намерен встретиться с российскими спортсменами (участниками олимпийского и паралимпийского движения).