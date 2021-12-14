Президент Республики Татарстан прибыл в Санкт-Петербург с рабочим визитом

Президент Республики Татарстан Рустам Минниханов прибыл с рабочим визитом в Санкт-Петербург, сообщает руководитель пресс-службы Президента РТ Лилия Галимова.

По словам пресс-секретаря, Рустам Минниханов посетит Санкт-петербургский горный университет, где планируется подписание Соглашения о создании Регионального центра компетенций в области минерально-сырьевого комплекса в Республике Татарстан. Кроме того, запланирована рабочая встреча с губернатором Санкт-Петербурга Александром Бегловым.

Рустам Минниханов также посетит обновленный после ремонта Татарский культурный центр и встретится с активом татарской общины.