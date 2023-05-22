Президент Республики Сербской обсудит с Путиным в Москве строительство газопровода

Проект строительства трубопровода для поставок газа из России может стать одной из тем встречи Президента РФ Владимира Путина и лидера Республики Сербской Боснии и Герцеговины Милорада Додика. Иностранный лидер планирует посетить Москву 23 мая. Об этом со ссылкой на главу представительства региона в России Душко Перовича сообщает РИА Новости.

Участники встречи планируют рассмотреть цены на газ, при этом «будет одобрена сама лучшая», уверен собеседник агентства.

«Помимо этой темы на встрече президента Додика с Владимиром Путиным будет затронут и вопрос наших совместных экономических планов, в том числе и о строительстве газопровода, который мы запланировали еще 10 лет назад», — добавил он.

По словам Перовича, республика готова расплачиваться за российский газ в рублях.