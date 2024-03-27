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Президент Республики Конго выразил соболезнования Путину в связи с терактом «Крокусе»
Президент Республики Конго Дени Сассу-Нгессо в разговоре по телефону выразил Президенту России Владимиру Путину глубокие соболезнования в связи с терактом в московском ТЦ «Крокус Сити Холл».
«Президент Республики Конго выразил глубокие соболезнования и чувства солидарности с РФ в связи с варварским террористическим актом в "Крокус Сити холле"», — сообщает пресс-служба Кремля.
Также политики обсудили ход реализации договорённостей, достигнутых по итогам встречи двух лидеров на саммите Россия — Африка в июле 2023 года. Дени Сассу-Нгессо высоко оценил эффективность работы российских эпидемиологов по ликвидации в Республике Конго вспышки инфекционных заболеваний.
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