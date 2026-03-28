Президент РАО: в шесть лет отдавать ребенка в школу в большинстве случаев рано

Детей шестилетнего возраста не стоит массово отдавать в школу. Об этом в интервью РИА Новости заявила президент Российской академии образования Ольга Васильева, сославшись на научные исследования, подтверждающие эту позицию.

Глава РАО напомнила, что выдающийся учёный, доктор педагогических наук Александр Запорожец был категорическим противником раннего школьного обучения, в том числе преждевременного освоения чтения и письма. По его мнению, важнейшим завоеванием человеческой цивилизации стало право ребёнка на полноценное детство.

Специалисты считают, что ключевую роль в развитии детей играет сюжетно-ролевая игра. Васильева подчеркнула, что родителям важно быть вовлечёнными в игру и в жизнь ребёнка. Она отметила, что не следует учить детей читать в три года ради самого навыка – важно, чтобы он понимал смысл прочитанного. Особенно значимо в 5–6 лет говорить с ним об увиденном и услышанном, читать вслух.

Президент академии указала на ошибку школ, которые требуют от первоклассника умения читать и писать. Она также обратила внимание на важность выбора образовательного учреждения: первый учитель должен быть очень добрым, а начальная школа должна находиться рядом с домом. Если ребёнка возят в школу через весь город, к концу первого класса он настолько устаёт, что желание учиться пропадает, заключила Васильева.