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Президент РАБО призвал сделать российское бизнес-образование мировым брендом
В современных условиях необходимо сделать российское бизнес-образование узнаваемым и общепризнанным как на национальном, так и на международном уровне. Об этом заявил президент Российской ассоциации бизнес-образования (РАБО) Сергей Мясоедов на международной научно-практической конференции в КФУ.
«Нужно сделать наше бизнес-образование мировым брендом из постоянного ученика, которым мы были на протяжении десятилетий», – сказал докладчик.
С учетом новых вызовов, бизнес-образование России «сделало разворот на Восток», отметил Мясоедов. «Наступает новая концепция глобального мира. Вашингтонский консенсус уже не является универсальным методом развития всех и вся. И задача российского бизнес-образования – встроиться в эту концепцию нового мира, который более справедливый, добрый, ориентированный на будущее. Это мир разных моделей развития и равных возможностей», – подчеркнул он.
В связи с этим, по мнению докладчика, появились новые задачи. Во-первых, образование России должно помочь стране и бизнесу войти в новую экономику многополярного мира, обрести технологический и кадровый суверенитет. Во-вторых, необходимо помочь бизнесу переориентироваться с Запада на Восток, уточнил президент Российской ассоциации бизнес-образования.
Кроме того, нужно сформировать национальную модель оценки качества бизнес-образования, систему государственной и независимой аккредитации программ. Необходимо также рассмотреть возможность разработки с дружественными странами системы оценки качества, предложил Мясоедов.
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