Президент Путин ратифицировал соглашение стран СНГ о подразделении по разминированию

Закон о ратификации соглашения стран СНГ о создании совместного инженерного подразделения гуманитарного разминирования подписал Президент России Владимир Путин. Документ размещен на официальном интернет-портале правовой информации.

«Ратифицировать соглашение о совместном инженерном подразделении гуманитарного разминирования вооруженных сил государств — участников Содружества Независимых Государств, подписанное 18 декабря 2020 года», — говорится в документе.

Закон был принят Государственной Думой 21 октября текущего года и одобрен Советом Федерации 10 ноября.

Подразделение будет заниматься разведкой, в том числе технической, минных полей в районе проходивших боевых действий. Специалисты будут проверять местность на наличие взрывоопасных предметов и очищать акватории водоемов от мин.