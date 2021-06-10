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10 июня 2021  15:30

Президент Путин поздравил коллектив «Ясной Поляны» со столетним юбилеем музея-усадьбы

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Поздравительную телеграмму со столетием музея-усадьбы Льва Толстого «Ясная Поляна» направил коллективу учреждения Президент России Владимир Путин. Текст обращения опубликован на сайте kremlin.ru.

Президент выразил глубокую признательность коллективу и ветеранам музея «за кропотливую исследовательскую, просветительскую работу», которая помогает сохранить творческое наследие великого писателя Льва Николаевича Толстого.

Как отметил Путин, музей стал всемирно известным культурным центром именно благодаря созидательному труду коллектива.

Глава государства пожелал всем сотрудникам музея-усадьбы успехов и всего наилучшего.

#поздравление #владимир путин #лев толстой #музей-усадьба
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