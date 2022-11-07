Президент призвал не «закрывать тему» Covid-19 в России

Пока рано ослаблять внимание к ситуации с коронавирусной инфекцией. Об этом на встрече с губернатором Тверской области Игорем Руденей заявил Президент России Владимир Путин.

Глава региона отметил, что тема ковида в области «почти закрыта». В ответ Путин отметил, что заболевание становится сезонным и ситуация может обостриться с приближением зимы.

«Все равно надо над этим работать, не ослаблять внимание к этим вопросам, потому что все-таки вся история приобретает сезонный характер, как говорят специалисты», — подчеркнул Президент.