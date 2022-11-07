news_header_top_970_100
Ру Тат
news_header_bot_970_100
Здоровье
7 ноября 2022  17:54

Президент призвал не «закрывать тему» Covid-19 в России

news_top_970_100

Пока рано ослаблять внимание к ситуации с коронавирусной инфекцией. Об этом на встрече с губернатором Тверской области Игорем Руденей заявил Президент России Владимир Путин.

Глава региона отметил, что тема ковида в области «почти закрыта». В ответ Путин отметил, что заболевание становится сезонным и ситуация может обостриться с приближением зимы.

«Все равно надо над этим работать, не ослаблять внимание к этим вопросам, потому что все-таки вся история приобретает сезонный характер, как говорят специалисты», — подчеркнул Президент.

#Владимир Путин #коронавирус
news_right_column_1_240_400
news_right_column_2_240_400
news_bot_970_100