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Официальная хроника
8 ноября 2021  15:54

Президент присвоил специальные звания сотрудникам органов внутренних дел РФ

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Президент России Владимир Путин присвоил специальные звания высшего начальствующего состава сотрудникам органов внутренних дел РФ. Соответствующий указ главы государства опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. 

Согласно документу, звания генерал-лейтенанта полиции присвоены Андрею Кулькову и Александру Щеглову. Ряд офицеров получили звания генерал-майора полиции, генерал-майора внутренней службы и генерал-майора юстиции.

#владимир путин #звания
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