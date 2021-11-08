Президент присвоил специальные звания сотрудникам органов внутренних дел РФ
Президент России Владимир Путин присвоил специальные звания высшего начальствующего состава сотрудникам органов внутренних дел РФ. Соответствующий указ главы государства опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
Согласно документу, звания генерал-лейтенанта полиции присвоены Андрею Кулькову и Александру Щеглову. Ряд офицеров получили звания генерал-майора полиции, генерал-майора внутренней службы и генерал-майора юстиции.