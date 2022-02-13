Президент поздравил тренера Татьяну Тарасову с юбилеем

Президент России Владимир Путин поздравил с днем рождения тренера Татьяну Тарасову, которой сегодня исполнилось 75 лет. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

«За годы плодотворной тренерской работы вы вписали уникальные, поистине звездные страницы в историю отечественного и мирового фигурного катания», — говорится в телеграмме.

Путин отметил, что фигурное катание в России популярно во многом благодаря профессионализму, вкусу и таланту учеников Тарасовой, и пожелал юбиляру здоровья, удачи и благополучия.