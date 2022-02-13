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Официальная хроника
13 февраля 2022  17:58

Президент поздравил тренера Татьяну Тарасову с юбилеем

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Президент России Владимир Путин поздравил с днем рождения тренера Татьяну Тарасову, которой сегодня исполнилось 75 лет. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

«За годы плодотворной тренерской работы вы вписали уникальные, поистине звездные страницы в историю отечественного и мирового фигурного катания», — говорится в телеграмме.

Путин отметил, что фигурное катание в России популярно во многом благодаря профессионализму, вкусу и таланту учеников Тарасовой, и пожелал юбиляру здоровья, удачи и благополучия.

#Владимир Путин #Татьяна Тарасова #поздравление
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