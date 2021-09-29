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29 сентября 2021  12:38

Президент России поздравил Аллу Демидову с юбилеем

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С юбилеем поздравил сегодня Президент России Владимир Путин народную артистку РСФСР Аллу Демидову. Текст поздравительного адреса опубликован на сайте Московского Кремля. 

Президент отметил многогранность дарования известной актрисы театра и кино, которая известна и как писатель, создатель уникального «Театра А». 

Путин подчеркнул, что такие качества Демидовой, как «творческая смелость, стремление экспериментировать, раздвигать профессиональные горизонты», достойны высокого признания.

Он пожелал юбиляру здоровья и всего самого доброго.

Алла Сергеевна Демидова — советская и российская актриса театра и кино — родилась 29 сентября 1936 года в Москве. В 1977 году ей присуждена Государственная премия СССР, в 1984 году присвоено звание народной артистки РСФСР.

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