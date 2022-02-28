Президент поздравил актрису Татьяну Васильеву с юбилеем

С юбилеем поздравил сегодня Президент России Владимир Путин актрису театра и кино Татьяну Васильеву. Поздравительный адрес опубликован на портале kremlin.ru.

Президент отметил, что Татьяну Васильеву «знают и искренне любят как замечательную, многогранную актрису с большим, неиссякаемым профессиональным потенциалом». Работы актрисы, как в театре, так и в кино, по словам Путина, отличают самобытный творческий почерк, глубина и жизненная сила.

Поздравляя народную артистку России с юбилейным днем рождения, Президент пожелал ей здоровья, успехов и благополучия.

Татьяна Григорьевна Васильева родилась 28 февраля 1947 года в Ленинграде. Актриса театра и кино, народная артистка РФ.