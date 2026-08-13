Президент польской федерации волейбола: «Россияне не получат визы в Польшу»

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Президент Федерации волейбола Польши Себастиан Свидерски прокомментировал отказ сборной России от участия в мужском чемпионате мира-2027, который пройдёт в Польше. Он заявил, что решение российской стороны снимает организационные сложности, но отметил, что въезд российским спортсменам в страну был бы невозможен.

«Я не хочу сказать, что я доволен, но с моего сердца будто камень упал. Конечно, было бы непросто организовать этот чемпионат. Никто не может гарантировать их безопасность. Это немного соломоново решение, но оно было принято без нас. Я рад, что предложения многих стран, в том числе и наши, дали результат», — приводит слова Свидерского sportowefakty.

Он также подчеркнул, что позиция польских властей была однозначной: «Все министерства и наше правительство дали понять, что россияне не получат визы для въезда в Польшу». При этом Свидерски не стал комментировать мотивы российской стороны. «Это их версия, и они могут объяснять как хотят. Как это было на самом деле? Это уже вопрос к Российской Федерации», — добавил он.

Отвечая на вопрос о возможных матчах с участием России, президент федерации отметил, что решение будет принято позже. «Если будет такая ситуация, мы встретимся с правительством, чтобы знать, как себя вести. На сегодняшний день нет спешки принимать обязательные решения», — резюмировал он.

Напомним, что ранее сборная России отказалась от участия в чемпионате мира, сославшись на отсутствие гарантий безопасности. Международная федерация волейбола допустила российскую команду к турниру, однако её участие встретило сопротивление со стороны польских властей.