Президент Польши подписал закон об отмене льгот для украинских беженцев

Президент Польши Кароль Навроцкий подписал закон, отменяющий положения о специальном статусе и льготах для украинских беженцев. Об этом сообщает «ТАСС».

Согласно документу, украинцев планируют лишить доступа к бесплатной медицине и льгот на оплату жилья. При этом исключение по медицинской помощи предусмотрено для раненых военнослужащих ВСУ, проходящих лечение в Польше.

Для продления легального пребывания в стране гражданам Украины предлагается оформить вид на жительство сроком на три года.