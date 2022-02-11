news_header_top_970_100
Ру Тат
news_header_bot_970_100
Официальная хроника
11 февраля 2022  15:12

Президент по видеосвязи провел совещание с постоянными членами Совбеза

news_top_970_100

Президент России Владимир Путин сегодня провел оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности. Мероприятие прошло в режиме видеоконференции, сообщает пресс-служба московского Кремля. Путин подключался к нему из резиденции в Ново-Огарево.

Одной из тем совещания стали отношения со странами СНГ и в целом на постсоветском пространстве. Президент подчеркнул, что эта тема является для руководства страны одной из ключевых. Путин добавил, что у России налажен хороший диалог с партнерами, имеется большой товарооборот. «У нас много здесь инициатив», — сказал глава государства. 

На совещании шла речь о совершенствовании механизмов взаимодействия со странами СНГ.  Его участниками стали Премьер-министр РФ Михаил Мишустин, Председатель Совфеда РФ Валентина Матвиенко и другие. 

Как ранее сообщало РИА Новости, Президент продолжает работать в Огарево. «Сегодня день такой рутинной непубличной работы», — цитировало издание представителя Кремля Дмитрия Пескова.

#Владимир Путин #совет безопасности
news_right_column_1_240_400
news_right_column_2_240_400
news_bot_970_100
Главное