Президент Парагвая ушел в отставку после краха крупного банка

Президент Парагвая Сантьяго Пенья подал в отставку после краха крупного банка Ueno Bank, где оказались заморожены счета примерно 3 млн клиентов. Об этом сообщает ТАСС.

Решение об уходе в отставку бывший парагвайский лидер в своем обращении объяснил заботами о стабильности страны, о социальном мире и о необходимости сохранения демократических институтов. Он также попросил прощения у сограждан.

«Сегодня у меня только один приоритет: спокойствие парагвайцев, доверивших свои сбережения нашей финансовой системе. <...> Мое главное желание заключается в том, чтобы возврат этих средств был гарантирован <...>», – заверил Пенья.

Политик выступил с обращением в тот момент, когда в Палате депутатов парламента Парагвая обсуждался запуск процедуры импичмента главы государства из-за предполагаемого конфликта интересов в ситуации с Ueno Bank.

Ранее Центробанк Парагвая без предупреждения ввел внешнее управление в Ueno Bank, все счета в финансовой организации оказались заморожены. Число клиентов банка оценивается приблизительно в 2,9 млн человек, тогда как общее население страны равняется примерно 7 млн.

Пострадавшие вкладчики устроили акции протеста с требованиями объявления импичмента Пенье в центре столицы Парагвая – Асунсьона. Полицейские применили против протестующих резиновые пули, слезоточивый газ и водометы, писала газета ABC Color.

Согласно Конституции Парагвая, в случае отставки главы государства его полномочия должны быть возложены на вице-президента. Сантьяго Пенья – лидер правой партии «Национальная республиканская ассоциация» (также известна как «Колорадо», являлась правящей с 1887 по 1904 и с 1948 по 2008 год, вновь пришла к власти в 2013-м) с 2023 года. Стал Президентом Парагвая 15 августа того же года.