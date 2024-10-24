Президент Палестины – Путину в Казани: США делают непонятные призывы

Фото: © Екатерина Чеснокова, фотохост-агентство brics-russia2024.ru

Президент Палестины Махмуд Аббас на встрече с Президентом России Владимиром Путиным в Казани заявил, что Соединенные Штаты делают непонятные призывы. Его слова прозвучали, когда политики обсуждали происходящее на палестинских территориях.

«США и некоторые арабские страны делают непонятные призывы, которые нам непонятны. Мы не согласны с ними, рассматриваем [их] как вмешательство в наши внутренние дела. Когда я это говорю, я имею в виду, что они хотят назначать какие-то персоналии на определённые посты», - цитирует лидера Палестины пресс-служба Кремля.

Он также назвал происходящее в Палестине трагедией и добавил, что хочет лишь приостановки боевых действий – того, к чему призывают все.

Президент Палестины также разделил мнение Путина о необходимости провести диалог по палестинской проблематике.

Фото: © Анатолий Медведь, фотохост-агентство brics-russia2024.ru

«Самое важное, чтобы это проходило в международно-легитимных рамках. Мы поддерживаем эту идею», - сказал Махмуд Аббас, поблагодарив также Путина за его внимание к Палестине.

Российский лидер, в свою очередь, отметил, что Россия «твёрдо выступает за скорейшее прекращение кровопролития, предоставление гуманитарного доступа ко всем нуждающимся», а также призывает все стороны проявлять сдержанность.

«Добиться прочного мира в регионе можно лишь путём политико-дипломатического урегулирования на известных международно-правовых основаниях, на известной международно-правовой базе, предусматривающей создание независимого суверенного палестинского государства, которое сосуществовало бы в мире и безопасности с Израилем», - отметил Путин.

Он также добавил, что Россия традиционно уделяет урегулированию ситуации на Ближнем Востоке особое внимание, в том числе в рамках работы в БРИКС.

«Страны-участницы, как Вы заметили на встрече и в ходе двусторонних контактов, придерживаются схожих подходов. Это подтвердил как внеочередной саммит БРИКС по палестинско-израильскому конфликту, так и состоявшаяся здесь, в Казани, дискуссия», - подчеркнул Путин.

В завершении он заверил президента Палестины, что Россия будет делать всё, что от нее зависит, чтобы проблемы в этом направлении были решены.