Президент Палестины прибыл на саммит БРИКС в Казани

Фото: kremlin.ru

В столицу Татарстана для участия в саммите БРИКС прибыл президент Палестины Махмуд Аббас.

В международном аэропорту Казань его тепло поприветствовали и угостили татарским национальным блюдом чак-чаком, а также предложили отведать каравай.

Сегодня в Казани стартует саммит БРИКС, который продлится три дня. Мероприятие начнется с церемонии встречи глав делегаций стран — участниц события, прибывающих на неформальный обед.

Этим утром в столицу Татарстана уже прибыли Премьер-министр Индии Нарендра Моди, Премьер-министр Эфиопии Абий Ахмед, Президент ЮАР Матамела Сирил Рамафоса и многие другие.