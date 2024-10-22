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Президент Палестины прибыл на саммит БРИКС в Казани
В столицу Татарстана для участия в саммите БРИКС прибыл президент Палестины Махмуд Аббас.
В международном аэропорту Казань его тепло поприветствовали и угостили татарским национальным блюдом чак-чаком, а также предложили отведать каравай.
Сегодня в Казани стартует саммит БРИКС, который продлится три дня. Мероприятие начнется с церемонии встречи глав делегаций стран — участниц события, прибывающих на неформальный обед.
Этим утром в столицу Татарстана уже прибыли Премьер-министр Индии Нарендра Моди, Премьер-министр Эфиопии Абий Ахмед, Президент ЮАР Матамела Сирил Рамафоса и многие другие.
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