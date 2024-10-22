news_header_top_970_100
Руc Тат
16+
news_header_bot_970_100
Политика 22 октября 2024 18:40

Президент Палестины прибыл на саммит БРИКС в Казани

Скопировать ссылку
Президент Палестины прибыл на саммит БРИКС в Казани
Фото: kremlin.ru

В столицу Татарстана для участия в саммите БРИКС прибыл президент Палестины Махмуд Аббас.

В международном аэропорту Казань его тепло поприветствовали и угостили татарским национальным блюдом чак-чаком, а также предложили отведать каравай.

Сегодня в Казани стартует саммит БРИКС, который продлится три дня. Мероприятие начнется с церемонии встречи глав делегаций стран — участниц события, прибывающих на неформальный обед.

Этим утром в столицу Татарстана уже прибыли Премьер-министр Индии Нарендра Моди, Премьер-министр Эфиопии Абий Ахмед, Президент ЮАР Матамела Сирил Рамафоса и многие другие.

#Палестина #Казань #БРИКС
news_right_column_1_240_400
news_right_column_2_240_400
news_bot_970_100