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Президент Палестины прибудет в Москву 12-14 августа
12-14 августа с визитом в Москву прибудет Президент Палестины Махмуд Аббас. Планируется, что 13 августа он проведет встречу с Президентом России Владимиром Путиным, сообщает ТАСС со ссылкой на палестинского посла в России Абделя Хафиза Нофаля.
По его данным, Аббас прибудет в Россию завтра вечером. «Во вторник ожидается встреча с президентом Путиным, а перед этим Махмуд Аббас возложит цветы к Могиле Неизвестного Солдата в Москве», — сообщил дипломат.
Также в графике палестинского лидера стоит встреча с арабскими послами. Планируется обсуждение обстановки в секторе Газа, роли России и шагов для урегулирования конфликта.
«У нас очень тяжелое положение, и Россия — близкая нам страна. Нам нужно посоветоваться», — заявил изданию Нофаль.
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