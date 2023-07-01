Президент Палестины полностью поддержал руководство России после событий 24 июня

Президент Палестины Махмуд Аббас выразил полную поддержку руководству России и предпринятых им действий при попытке мятежа 24 июня. Об этом он заявил в ходе телефонного разговора с Президентом РФ Владимиром Путиным.

«Палестинский лидер заявил о своей полной поддержке действий российского руководства по защите конституционного строя и правопорядка, предпринятых в ходе событий 24 июня», – сообщает пресс-служба Кремля.

Стороны обменялись мнениями о дальнейшем развитии российско-палестинских отношений и подтвердили принципиальность своей позиции в пользу справедливого решения конфликта между Израилем и Палестиной.

В заключение Владимир Путин поздравил собеседника и весь палестинский народ с прошедшим Курбан-байрамом.