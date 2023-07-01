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Президент Палестины полностью поддержал руководство России после событий 24 июня
Президент Палестины Махмуд Аббас выразил полную поддержку руководству России и предпринятых им действий при попытке мятежа 24 июня. Об этом он заявил в ходе телефонного разговора с Президентом РФ Владимиром Путиным.
«Палестинский лидер заявил о своей полной поддержке действий российского руководства по защите конституционного строя и правопорядка, предпринятых в ходе событий 24 июня», – сообщает пресс-служба Кремля.
Стороны обменялись мнениями о дальнейшем развитии российско-палестинских отношений и подтвердили принципиальность своей позиции в пользу справедливого решения конфликта между Израилем и Палестиной.
В заключение Владимир Путин поздравил собеседника и весь палестинский народ с прошедшим Курбан-байрамом.
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