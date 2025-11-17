Президент «Оренбурга» об Ахметзянове: Оскорбительное поведение для него нехарактерно

Фото: fcorenburg.ru

Президент «Оренбурга» Кирилл Волженкин рассказал, что удивился решению КДК РФС в отношении главного тренера Ильдара Ахметзянова после удаления в матче с «Локомотивом», а также оценил работу наставника в оренбургском клубе.

Напомним, во встрече 15-го тура РПЛ «Оренбург» – «Локомотив» наставник хозяев Ильдар Ахметзянов получил от главного арбитра красную карточку. Позднее в протоколе матча было указано, что Ахметзянов удален за «совершение действий в провокационной манере в отношении игрока соперника». После чего КДК РФС, рассмотрев данный эпизод, дисквалифицировал 41-летнего специалиста на два матча.

– Как восприняли двухматчевую дисквалификацию Ахметзянова?

— С удивлением. И, безусловно, мы очень расстроились. Здесь речь не только о решении КДК РФС, но и о самой красной карточке, которую получил главный тренер. На мой взгляд, каких‑то действий, выходящих за рамки обычного поведения тренера, он не совершал. Тем более (действий), за которые можно дать красную карточку. Мы все знаем Ильдара — он достаточно спокойный человек. Более того, не так давно он провел кубковый матч с прикрепленным микрофоном, так что можно было слышать, как он ведет диалоги с коллегами. Оскорбительное поведение для него совершенно нехарактерно. Вот и в данном эпизоде сложно говорить, что он вел себя чрезмерно эмоционально, – приводят слова Волженкина «Матч-ТВ».

По мнению президента «Оренбурга» решение дисциплинарного органа в отношении Ахметзянова оказалось достаточно жестким. Кроме того, он считает, что поведение наставника оренбуржцев не было чрезвычайным, за что можно было дать красную карточку. Со слов Волженкина в протоколе встречи также была указана следующая пометка: тренер покинул пределы технической зоны, не выходя на поле, для совершения действий в провокационной манере в отношении одного из футболистов. Что фактически свидетельствовало о том, что Ахметзянов не совершил никаких действий, но судьям показалось, что может совершить. Также президент «Оренбурга» рассказал, что к заседанию КДК появились новые подробности от судейского корпуса, который предоставил дополнительные материалы и мнения.

– Что теперь с этим собираетесь делать?

– К сожалению, уже ничего не сделаешь. Но если считать грубость Ахметзянова в матче с «Локомотивом» чрезмерной, тогда придется удалять главных тренеров в каждой игре.

– Как оцениваете первые матчи «Оренбурга» под руководством Ахметзянова?

– Какие‑то итоги будем подводить позже, но команда точно стала играть в другой футбол, в нашей игре появилось больше баланса. Понятно, что ребята еще привыкают к требованиям нового тренера. Главное – мы верим в него. И результат, думаю, придет, – сказал Волженкин.

Ильдар Ахметзянов перешел в «Оренбург» из набережно-челнинского «КАМАЗа» в начале октября 2025 года. Под его руководством оренбургская команда провела шесть встреч (в том числе в Кубке России), в четырех из которых потерпела поражение, в одной сыграла вничью и в одной одержала победу.

ФК «Оренбург» после 15 встреч занимает 14 место с 11 очками в турнирной таблице РПЛ. Ближайший матч подопечные Ильдара Ахметзянова проведут дома против калининградской «Балтики» 22 ноября. Время начала матча – 14:00 мск.