Владимир Путин объяснил решение по передаче транспорта в зону СВО

Решение разрешить передачу списанных автомобилей ведомств и государственных компаний на фронт было принято по просьбе командующих в зоне проведения специальной военной операции. Об этом сообщил Президент России Владимир Путин во время посещения выставки Народного фронта «Все для Победы!», его слова приводит ТАСС.

Глава государства отметил, что именно военные руководители в зоне СВО обратились с такой инициативой. По их мнению, списанная техника может использоваться в условиях боевых действий даже однократно, и нет смысла продавать ее на торгах, как это делалось ранее.

На выставке Владимиру Путину выразили благодарность за принятое решение, позволившее федеральным структурам и госкомпаниям передавать машины напрямую на фронт. Он пояснил, что командующие просили разрешить передачу такого транспорта, так как даже одноразовое применение может быть крайне полезным.