Президент обсудил с силовиками задачи, стоящие после произошедших в стране событий

Президент России Владимир Путин провел совещание с руководителями силовых ведомств. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

На мероприятии была дана оценка текущей ситуации, а также задачи, стоящие перед силовиками после анализа произошедших событий.

«Я собрал вас для того, чтобы поблагодарить за проделанную работу в течение этих нескольких суток, и для того, чтобы обсудить ситуацию, которая сложилась на данный момент времени, а также поговорить о задачах, которые перед нами стоят, в результате анализа тех событий, которые произошли в стране», — заявил Президент.

Участниками совещания стали в том числе генпрокурор Игорь Краснов, глава МВД Владимир Колокольцев, министр обороны Сергей Шойгу, директор ФСБ Александр Бортников, директор Федеральной службы войск нацгвардии Виктор Золотов, председатель Следкома Александр Бастрыкин и ряд других руководителей ведомств.