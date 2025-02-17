news_header_top_970_100
Руc Тат
16+
news_header_bot_970_100
Политика 17 февраля 2025 20:16

Президент ОАЭ заявил, что ему понравилась экспозиция РФ на выставке IDEX 2025

Президенту Объединенных Арабских Эмиратов и эмиру Абу-Даби шейху Мухаммеду бен Заиду аль-Нахайяну понравилась российская экспозиция на Международной оборонной выставке IDEX 2025, которая проходит в столице его эмирата. Об этом сообщает RT.

Президенту ОАЭ продемонстрировали экспортную версию танка Т-90 МС «Прорыв». Боевая машина была модернизирована с учетом опыта специальной военной операции.

В ответ на вопрос корреспондента RT Анны Книшенко о том, какое впечатление на него произвели российские экспонаты, политик ответил: «Отлично».

Сегодня Раис Татарстана Рустам Минниханов прибыл в Абу-Даби для участия в выставке вооружений IDEX 2025. На полях мероприятия он встретился с наследным принцем Дубая, вице-премьером и министром обороны ОАЭ шейхом Хамданом бин Мохаммедом аль-Мактумом.

читайте также
Минниханов в Абу-Даби встретился с министром обороны ОАЭ
Минниханов в Абу-Даби встретился с министром обороны ОАЭ
Вертолеты и «Игры будущего»: что делает Рустам Минниханов на выставке IDEX-2025 в ОАЭ
Вертолеты и «Игры будущего»: что делает Рустам Минниханов на выставке IDEX-2025 в ОАЭ
#ОАЭ #опк
news_right_column_1_240_400
news_right_column_2_240_400
news_bot_970_100
В топе
В Казани повысят стоимость питания в детсадах

В Казани повысят стоимость питания в детсадах

17 февраля 2025
Стал известен план событий в Казани, культурной исламской столице в 2026 году

Стал известен план событий в Казани, культурной исламской столице в 2026 году

17 февраля 2025