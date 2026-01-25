Президент ОАЭ провел встречу с Кириллом Дмитриевым в Абу-Даби

Президент Объединённых Арабских Эмиратов шейх Мухаммед бен Заид Аль Нахайян провел в Абу-Даби встречу со спецпредставителем Президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами и главой Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кириллом Дмитриевым.

По информации эмиратского агентства WAM, стороны обсудили сотрудничество между ОАЭ и Россией и перспективы развития отношений в различных сферах, прежде всего в экономической и инвестиционной.

Дмитриев передал шейху Мухаммеду бен Заиду Аль Нахайяну приветствие от Президента РФ Владимира Путина и выразил благодарность за проведение в ОАЭ трехсторонних переговоров по урегулированию конфликта на Украине.