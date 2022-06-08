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Политика
8 июня 2022  19:58

Президент Никарагуа продлил разрешение на пребывание ВС России в гуманитарных целях

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Никарагуа разрешила пребывание в стране воинских контингентов зарубежных государств, включая России. Указ о продлении разрешения на второе полугодие этого года подписал Президент Никарагуа Даниэль Ортега, передает ТАСС.

В целях организации «обмена и гуманитарной помощи» в стране, помимо России, могут оставаться «войска, морские и воздушные суда» ВС Венесуэлы, Гватемалы, Гондураса, Доминиканы, Кубы, Мексики, Сальвадора и Соединенных Штатов. 

Указ главы государства принимается на регулярной основе.

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