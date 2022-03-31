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Политика
31 марта 2022  10:32

Президент Нигерии планирует участвовать в следующем саммите Россия – Африка

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Президент Нигерии Мухаммаду Бухари планирует принять участие в следующем саммите Россия — Африка. Об этом со ссылкой на посла страны в Москве Абдуллахи Шеху сообщает ТАСС.

В Нигерии с нетерпением ожидают «следующего саммита Россия — Африка, который создаст платформу для углубления отношений РФ с африканскими странами», подчеркнул дипломат.

Первый саммит прошел в 2019 году в Сочи. Его участниками стали 54 государства континента. Сопредседателями события выступили Россия и Египет.

#саммит #африка
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