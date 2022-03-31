Президент Нигерии планирует участвовать в следующем саммите Россия – Африка
Президент Нигерии Мухаммаду Бухари планирует принять участие в следующем саммите Россия — Африка. Об этом со ссылкой на посла страны в Москве Абдуллахи Шеху сообщает ТАСС.
В Нигерии с нетерпением ожидают «следующего саммита Россия — Африка, который создаст платформу для углубления отношений РФ с африканскими странами», подчеркнул дипломат.
Первый саммит прошел в 2019 году в Сочи. Его участниками стали 54 государства континента. Сопредседателями события выступили Россия и Египет.