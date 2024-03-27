Президент назвал неумными тех, кто говорит об отмене русской культуры

Отменить русскую культуру, а, точнее культуру народов России, невозможно, так как она является каркасом, основой их существования. Об этом на встрече с работниками культуры в Торжке заявил Президент России Владимир Путин.

«Когда мы слышим где-то со стороны, как кто-то говорит об отмене русской кульуры и вообще народов России по сути, мы понимаем, что так могут говорить только неумные люди. Потому что отменить культуру целого народа или целых народов, — а у нас 190 народов и этносов проживают — это просто нереально», — заметил он.

По словам Путина, о таких людях можно сказать «еще и погрубее», как отзываются о них российские деятели культуры. «Говорят правильно», — резюмировал Президент.