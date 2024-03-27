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Общество 27 марта 2024 18:51

Президент назвал неумными тех, кто говорит об отмене русской культуры

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Отменить русскую культуру, а, точнее культуру народов России, невозможно, так как она является каркасом, основой их существования. Об этом на встрече с работниками культуры в Торжке заявил Президент России Владимир Путин.

«Когда мы слышим где-то со стороны, как кто-то говорит об отмене русской кульуры и вообще народов России по сути, мы понимаем, что так могут говорить только неумные люди. Потому что отменить культуру целого народа или целых народов, — а у нас 190 народов и этносов проживают — это просто нереально», — заметил он.

По словам Путина, о таких людях можно сказать «еще и погрубее», как отзываются о них российские деятели культуры. «Говорят правильно», — резюмировал Президент.

#Владимир Путин
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