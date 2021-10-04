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4 октября 2021  17:54

Президент РФ назначил Максима Егорова врио главы Тамбовской области

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Президент России Владимир Путин своим указом назначил Максима Егорова временно исполняющим обязанности главы администрации Тамбовской области. Текст документа опубликован на сайте московского Кремля.

Этим же указом глава государства освободил от занимаемой должности нынешнего руководителя администрации Александра Никитина.

Максим Егоров будет возглавлять регион до вступления в должность лица, избранного главой администрации Тамбовской области, говорится в документе.

Указ вступил в силу с сегодняшнего дня.

#кадровые назначения #владимир путин #тамбовская область
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